استقرار نسبي في أسعار خام الحديد والخردة.. وانخفاض البيليت

شهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الحديد والصلب استقرارا نسبيا في الأسبوع الرابع من الشهر الجاري، وفقا لبيانات بورصات الصلب العالمية، التي أظهرت هدوءا في أسعار خام الحديد، وخردة الحديد، وانخفاض طفيف في مربعات الصلب، وهو ما يأتي على خلفية هدوء الطلب، تزامنا مع تشديد السياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأغلب البنوك المركزية حول العالم.

استقرار أسعار خام الحديد عند مستويات الأسبوع الماضي

وبحسب الأسعار المعلنة، استقر سعر طن خام الحديد عند مستوياته السابقة خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل السعر 98 دولاراً للطن، مقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

وكانت أسعار خام الحديد سجلت 139 دولارا للطن في أول مايو 2022، مقارنةً بـ146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولاراً في تعاملات 22 أبريل الماضي.

أسعار خردة الحديد تستقر عند 350 دولاراً للطن

وفقاً للبيانات، فقد استقرت أسعار خردة الحديد عند 350 دولاراً للطن، وهو السعر ذاته الذي سجله الأسبوع الماضي، لكنه يظل أقل بكثير من متوسط السعر المتداول الشهر الماضي، حيث سجل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ونحو 394 دولاراً للطن في الأسبوع الأول من أغسطس.

وفيما يتعلق بأسعار مربعات الصلب «البيليت»، فقد تراوح السعر ما بين 525 و630 دولارا للطن، وهي أسعار تقل قليلاً عن أسعار الأسبوع الماضي، التي سجلت ما يتراوح بين 530 و620 دولارا للطن، لكنها تظل أسعار مرتفعة إذا ما قورنت بالشهر الماضي، والذي سجل أسعاراً تراوحت بين 525 و580 دولارا للطن، وتُعد أقل إذا ما قورنت بآخر يوليو، حيث تراوح السعر وقتها بين 525 و680 دولارا للطن.

وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلت أسعار حديد التسليح ارتفاعا نسبيا، حيث تراوحت ما بين 690 و710 دولارات للطن، مقارنةً بأسعار الأسبوع الماضي، التي تراوحت بين 670 و680 دولارا للطن، مقارنة بما تراوح بين 650 و670 دولارا للطن الشهر الماضي كمتوسط، ومقابل أسعار بلغت ما بين 620 و660 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من يوليو.