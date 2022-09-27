اتحاد جمعيات المستثمرين: مصر تجد حلولا لجميع التحديات وما يجرى عليها «معجزة»

قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار «مبهر»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي».

ما يجرى على أرض مصر في هذه السنوات معجزة

وأضاف «هلال»، أن ما يجرى على أرض مصر في هذه السنوات معجزة، والرئيس السيسي اليوم كان سعيدًا ووجه رسالة أرحنا بها:«السيسي قال يا محافظ البنك المركزي يا محترم هتخلص مشكلة الاعتمادات المستندية امتى، وطلب منه إنهاء هذه الأزمة خلال شهرين».

رسالة طمأنة للمستثمرين

وأشار إلى أن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشكلات الاستثمار خلال شهرين رسالة طمأنة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ينسق مع محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية بخصوص المؤتمر الاقتصادي في الشهر القادم.

الدولة المصرية تجد حلولا لجميع التحديات

أوضح رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الدولة المصرية تجد حلولا لجميع التحديات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقبل أنصاف الحلول، موضحًا أن المصانع في بنها وميت غمر في قطاعات المغذية للسيارات والطباعة والنشر والقطاعات الزراعية والغذائية والهندسية والمعدنية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم، والصناعات الصغيرة والمتوسطة هي التي تبني هذا البلد، ودونها لن نقدم أي شيء للاقتصاد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقبل أنصاف الحلول

وأكد أن وزير الصناعة الجديد يركز على المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، «إذا نجحنا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة فإننا سنزود الجزء المحلي في الصناعة وبدلا من الاستيراد سنصنعه في مصر، وهذا هو أهم حلول توفير الدولار، بأن يكون لدينا منتج نصدره»