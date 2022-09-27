«التموين»: زيادة السلع بالمعارض الميدانية ساهم في خفض الأسعار  

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر لتوفير السلع الغذائية على مستوى 119 معرضا ميدانيا رئيسيا، إضافة للمنتجات المتوفرة بالمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى التعاون مع وزارات التجارة والصناعة والداخلية والدفاع لإقامة المزيد من المعارض وتوفير السلع الغذائية.

خفض أسعار السلع الغذائية وزيادة المخزون

وأوضح «خليل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن زيادة المعروض أدى لخفض الأسعار وزيادة المخزون الاستراتيجي، في ظل وجود رقابة على الأسعار للتأكد من التعامل بالأسعار المتفق عليها لمختلف السلع، مؤكدا أن الأسواق شهدت حالة كبيرة من استقرار الأسعار مع توافر المنتجات بكميات كبيرة.

زيادة الإقبال على معارض «أهلا مدارس»

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أن الإقبال على معارض «أهلا مدارس» كبير مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن المعارض مستمرة على مدار الشهر لتغطية احتياجات المواطنين، بالتزامن مع الأوكازيون الذي مازال مستمرا لتوفير المنتجات وتخفيف العبء على المواطن المصري بالتنسيق مع الوزرات المعنية، في خطوات استباقية لمواجهة أي محاولات لارتفاع الأسعار.

متابعة من مجلس الوزراء

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح السلع والمنتجات بمعارض «أهلا مدارس» بنفس أسعار بيعها في الأسواق دون تخفيضات، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.