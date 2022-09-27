«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اعرفها من هنا

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الآن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، لمختلف الشهادات عبر المرقع الإلكتروني للتنسيق المتاح على بوابة الحكومة المصرية، موضحة أنه تقدم 258028 طالبا على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية نظام «3- 5 سنوات» والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين 255093 طالبا، وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

واستنفذ 2935 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، ويجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وقالت الوزارة، إنه يجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب «التحويلات» اعتبارًا من غد الأربعاء حتى 30 سبتمبر الجاري.

التحويل بين الكليات الجامعية عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، وهي:

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

- تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لأحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقديم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط، ويتم استيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.