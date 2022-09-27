علي الحجار يطرح أغنية وطنية خلال أيام بالتعاون مع محمد ثروت ومدحت صالح

حل الفنان علي الحجار، ضيفا على الإعلامية زهرة رامي، عبر محطة راديو إنرجي، بعد اختياره نجما لشهر سبتمبر؛ للاحتفاء بمسيرته الفنية والغنائية التي استمرت على مدار أكثر من 40 عاما، مشيرا إلى طرحه أغنيه وطنية خلال أيام بالتعاون مع مدحت صالح ومحمد ثروت.

تحضيرات الألبوم الجديد

وكشف الفنان علي الحجار عن اقتراب انتهائه من تحضير ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، الذي يشترك فيه بأغنية مع الفنان مصطفى قمر بعد تعاونهما في أغنية يمامة من قبل.

وقال الحجار، إنه يغني قريبا في المطعم الخاص بالفنان مصطفى قمر؛ احتفالا بتعاونهما، ولم يقررا حتى الآن تصوير أغنيتهما على طريقة الفيديو كليب أم السوشيال ميديا.

نجومه المفضلين

وتحدث علي الحجار عن مغنيه المفضلين من جيل الشباب، وهم أحمد جمال ومحمد رشاد، وتامر حسني ومحمد حماقي، موضحا: «سمعت أغنية امبارح لحماقي غريبة شوية وهو نجم مش محتاج ينزل للمستوى ده عشان الشباب يسمعوه».