أحمد جمال يصعد إلى مسرح محكى القلعة على نغمات «اضحكي»

صعد الفنان أحمد جمال لمسرح حفله في محكى القلعة، على نغمات أغنيته الشهيرة «اضحكي»، ضمن فعاليات الليلة السادسة من فعاليات المهرجان، الذي يقام في قلعة صلاح الدين.

أحمد جمال أعرب عن سعادته البالغة، لحضوره للغناء في مهرجان القلعة، ونزل من المسرح إلى الجمهور، من أجل التقاط الصور التذكارية معهم.

أحمد جمال ينزل من المسرح لالتقاط الصور مع جمهوره

استكمل جمال وصلته الغنائية، بتقديم عدد من أغنياته الشهيرة، منها «الليلة» التي تفاعل معها الجمهور.

وتستمر العروض الغنائية حتى 31 أغسطس الجاري، إذ يمكن للجمهور أن يستمتع بالحفلات الموسيقية، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، بسعر تذكرة يبلغ 20 جنيهًا فقط.

ختام مهرجان محكى القلعة في 31 أغسطس

يستمر مهرجان محكى القلعة حتى 31 من شهر أغسطس الجاري، ويشهد حفلات لعدد كبير من نجوم الغناء والمدح والطرب، من بينهم ياسين التهامي، مصطفى حجاج، هاني شاكر ونوال الزغبي، أما الختام فسيكون مع الموسيقار الكبير، عمر خيرت.