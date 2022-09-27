جامعة حلوان الأهلية تعلن فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانوية المعادلة

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانوية المعادلة «العربية والأجنبية» حتى 2 أكتوبر المقبل، على أن يجري استقبال الطلبات بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، وإعلان نتيجة القبول بعد ورود الموافقة من مكتب التنسيق.

قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق منفصل، أعلنت جامعة حلوان الأهلية، استمرار قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة حتى 29 سبتمبر 2022، برنامج العمارة والتصميم البيئي بحد أدنى 68% علمي رياضة وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بحد أدنى 55% علمي وأدبي.

وأضافت في بيان عاجل لها، أنه يجب على جميع الطلاب الذين تقدموا بطلبات للقبول المباشر، الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم للحصول على كود دفع المصروفات واستكمال بيانات طلب الالتحاق والحضور بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة في اليوم التالي لتسليم ملف التقديم.