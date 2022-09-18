جامعة حلوان الأهلية تعلن تفاصيل تحويلات الطلاب بين الكليات.. تبدأ غدا

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، السماح للطلاب الذين تقدموا بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والذين لم تتم الاستجابة لرغباتهم وفقاً للحدود الدنيا المقررة لتنسيق هذه المرحلة، بالتقدم بطلب للجامعة لتحويلهم للكلية المراد الالتحاق بها وفقاً للحدود المقررة في هذا الشأن.

درجات الكليات لمختلف الشعب

وأضافت الجامعة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التحويل يتم وفق الدرجات المقررة للكليات، وهي 279 درجة لكلية الهندسة لطلاب شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة، وكلية الفنون التطبيقية لطلاب شعبة علمي علوم 300 درجة وعلمي رياضة 291 درجة.

وأكدت الجامعة، أن كلية التجارة والتحول الرقمي، تقبل من 231 درجة من طلاب الشعبة الأدبية، و255 درجة من طلاب الشعبة العلمية، موضحة أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز للطلاب، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها اعتباراً مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

غداً بدء أعمال التحويلات

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية، أن التحويلات تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، بمجمع الفنون بجامعة حلوان، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

وفي سياق متصل، أكدت الجامعة، أن غداً الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، هو آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق، مشددة بضرورة سداد المصروفات على الأكواد التي ستظهر للطالب فور التسجيل على رابط الجامعة، ومن يتخلف عن السداد في الميعاد المحدد يعتبر هذا تنازلاً عن حقه بالقبول في الجامعة.

«رفاعي»: الجامعات الأهلية تهدف للمنافسة العالمية

يذكر أن الدكتور حسام رفاعي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أكد أن جامعة حلوان الأهلية تقدم مناهج أكاديمية متطورة بالتعاون بين هيئات محلية وأجنبية، حيث تهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وتنمية الثقافة والحفاظ على الهوية المصرية، وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.