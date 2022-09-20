جامعة حلوان الأهلية تعلن فتح باب القبول المباشر للطلاب.. والحدود الدنيا

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، فتح باب القبول المباشر لبرامجها الدراسية المتاحة بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، لطلاب الثانوية العامة طبقا للحد الأدنى.

وقالت الجامعة في بيان، يكون التقدم لكلية الهندسة برنامج العمارة بحد أدنى 279 درجة علمي رياضة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية برنامج التصميم الداخلي، وبرنامج الرسوم المتحركة حد أدنى علمي علوم 291، وعلمي رياضة 300.

قبول طلبات التقدم غدا حتى السبت المقبل

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية، أنه يتم قبول طلبات التقدم ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 حتى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان الأهلية تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل.

«حلوان الأهلية» من الجامعات الذكية للجيل الرابع

وأضاف «رفاعي»، أن جامعة حلوان الأهلية تعد من الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا.