صبري فواز عن مشاركته في الاختيار 3: تعاملت معه كمهمة قومية

قال الفنان صبري فواز، إن المشاركة في مسلسل الاختيار 3 شرف له، إذ أن العمل ملحمة فنية ترصد مرحلة مهمة جدا من تاريخنا، ويوثق أحداثا مهمة حتى لا ينساها المصريون: «كنت أقوم بمهمة قومية في إطار مشروع العمل، وعملت طبقا لما كان يطلبه المخرج الدكتور بيتر ميمي، كنا نجسد الحقيقة دون تشويش أو سخرية، وأعتقد أن صدى العمل يقول إننا كنا نسير في اتجاه مميز».

التعامل مع الشخصيات على أنها شخصية درامية

وأضاف «فواز»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على «cbc»، أنه تعامل مع شخصية محمد مرسي كتمثيل: «هناك شخصية موجودة في السيناريو سواء كانت من خيال المؤلف أو الواقع لها ملامح، أنا مطالب بأني أبينها أمام الكاميرا، وسبق لي تجسيد شخصيات من خيال المؤلفين وشخصيات معروفة وعاشت مثل عبده الحامولي وبليغ حمدي وهيكل ومحمد مرسي»، ففي جميع الأحوال كان يتعامل مع الشخصيات على أنها درامية، ومواصفاتها على الورق في السيناريو.

وأوضح الفنان، أنه يحاول أن يكون صادقا في الأعمال الفنية التي يقدمها للجمهور حتى يصدقه: «الصدق في العمل الفني يقصر مسافات كبيرة بين الفنان والجمهور، فمن خلاله يمكن إقناع الجمهور بالشخصية والفكرة التي يناقشها العمل، الصدق أقرب السبل لقلب الجمهور، وانتهجت هذا المنهج في مسلسل الاختيار».

تغيير شكل صبري فواز في الاختيار 3

وتابع: «كان هناك حساسية شديدة جدا وكنت أكون في حاجة إلى أن تكون الأمور موزونة، وأحمد الله على أن ردود الفعل كانت مميزة للغاية»، كما تحدث عن تغيير شكله حتى يكون مقاربا للإخواني محمد مرسي، الذي جسد شخصيته في المسلسل، قائلا: «شكل الشخصية يكون عملا جماعيا من الكاتب والمخرج والاستايلست والكوافير والماكير، وكلنا قدمنا عملا مميزا في هذا الصدد، وكنت ملتزما بتعليمات المخرج، وقدمت الشخصية في قالب درامي».