صبري فواز ينضم لفريق عمل مسلسل رمضان كريم 2

انضم الفنان صبري فواز بشكل رسمي لأبطال الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023، وينطلق تصويره قريبا.

السبكي ينشر صورة مع صبري فواز

ونشر المنتج أحمد السبكي، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، صورة له مع صبري فواز بعد توقيع العقد، وعلق عليها: «انضمام صبري فواز لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تمهيدا لعرضه في رمضان 2023».

تفاصيل مسلسل رمضان كريم 2

وتابع المنتج أحمد السبكي: «المسلسل إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز»، وانضم مؤخرا محمد لطفي وأحمد صيام وكريم عفيفي وغيرهم.

وشارك الفنان صبري فواز في الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم بجانب عدد كبير من الفنانين؛ منهم: ريهام عبد الغفور وروبي وشريف سلامة ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن صبري فواز شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار 3، وذلك بجانب عدد من الفنانين؛ منهم: كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وأحمد عز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.