صبري فواز يدافع عن «أصحاب ولا أعز»: الواقع مؤلم أكثر من الفيلم

استنكر الفنان صبري فواز، الهجوم الحاد على الفنانة منى زكي، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع طرح أحدث أفلامها «أصحاب ولا أعز»، عبر منصة «نتفليكس»، قائلًا إنّ «الواقع مؤلم أكثر من أحداث الفيلم».

«أصحاب ولا أعز» لا يستحق هذا الهجوم

وقال صبري فواز، خلال ندوته الصحفية التي عُقدت في أولى أيام معرض القاهرة للكتاب، إنّ منى زكي قدمت دورًا سينمائيًا، وليس بالضرورة أنّ يعبر عنها في الواقع، هي أو أي ممثلة أخرى، فهذا مجرد عمل فني، ولا يستحق هذا القدر من الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسب قوله.

أعمال سينمائية أكثر جرأة من «أصحاب ولا أعز»

وأشار الفنان صبري فواز، إلى أنّ هناك أعمالًا سينمائية أكثر جرأة من فيلم «أصحاب ولا أعز»، على مدار السنوات الماضية، إلا أنها لم تُثر هذه الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُعتبرًا أنّ الهجوم على الفنانة منى زكي، يدل على ضعف شخصية المشاهد، وتخوفهم من بعض المشاهد التي تضمنها الفيلم.

وطالب الفنان صبري فواز، أي مشاهد بالامتناع عن أي عمل فني سواء سينما أو التليفزيون، بمجرد أنه لم ينل إعجابه، دون الدخول في حالة الجدل والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الهجوم على منى زكي

يذكر أنّ الفنانة منى زكي، تعرضت لهجومٍ حاد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، إذ اعتبر قطاع كبير من الجمهور أنّ دورها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، به ألفاظ جريئة لم يعتاد مُحبيها عليها.

فيلم «أصحاب ولا أعز»، من بطولة متى زكي، وإياد نصار، وجورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، ديامان أبو عبود، الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.