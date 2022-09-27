ريم عبد القادر تبدأ تصوير مسلسل «الونش» مع محمد رجب.. يُعرض في الشتاء

بدأت الطفلة ريم عبد القادر، تصوير مشاهدها في مسلسل «الونش»، حيث تجسد دور ابنة الفنان محمد رجب.

وحرصت «ريم»، في بيان صحفي لها اليوم، على توجيه الشكر للمخرج إسماعيل فاروق، وأكدت أنه من رشحها للعمل، وأن الدور كان بمثابة مفاجأة ومختلف عما قدمته من قبل، مشيرة إلى أن محمد رجب يساعدها كثيرا في كواليس التصوير.

فريق عمل «الونش»

مسلسل «الونش» تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميرهان حسين، ومنة فضالي، ودانا حلبي، ومحسن منصور، وإيهاب فهمي، ومحمد أبو داود، وميمي جمال، وحنان سليمان، وعلاء مرسي، وعبير منير، وهاجر الشرنوبي، وأحمد إمام، والطفلة ريم عبد القادر، وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

نجاح الطفلة ريم عبدالقادر

وحققت الطفلة ريم عبد القادر شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة، بعد تقديمها العديد من أدوار البطولة، مثل فيلم «ريما» الذي شارك في بطولته مايا نصرى، ومحمد ثروت، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، ومها نصار، وإخراج معتز حسام الذي قدمها مرة أخرى كبطلة في حدوتة «مريم» من مسلسل «زي القمر».

آخر أعمال الطفلة ريم

وكان آخر أعمالها مسلسل «خللي بالك من زيزي»، وجسدت من خلاله شخصية الطفلة «تيتو» ابنة أسماء جلال، والتي تعاني من مرض يؤثر على شخصيتها وتعاملها مع الآخرين، والعمل بطولة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، ونهى عابدين، وعلي قاسم، وعلي الطيب، وصفاء الطوخي، وسلوى محمد علي، وجالا هشام، وتامر نبيل، وإخراج كريم الشناوي.