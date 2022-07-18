أسماء جلال وويجز يتصدران التريند بعد ظهورهما سويا في عيد ميلاد محمد عطية

تصدر اسم الفنانة أسماء جلال ومطرب الراب ويجز تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهورهما سويًا خلال احتفالهما بعيد ميلاد صديقهما الفنان محمد عطية خلال تواجدهما في لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من عيد ميلاد محمد عطية وظهرت فيه أسماء جلال وهي ترقص وتحتفل برفقة أصدقائها وويجز بعيد ميلاد عطية.

محمد عطية يحتفل بعيد ميلاده

كما شارك محمد عطية مجموعة من الصور برفقة أصدقائه من احتفاله بعيد ميلاده، وهم أسماء جلال، وخالد مختار ومحمد بسيوني، وظهروا في حالة من الابتهاج بملابس بيضاء بأحد شوارع لبنان، وعلق على الصور قائلا: «أحبكم يا أصدقائي».

ويجز يحيي حفلا غنائيا ضخما في بيروت

وكان مطرب الراب ويجز أحيا حفلا غنائيا ضخما في لبنان، يوم السبت الماضي، في ميدان سباق الخيل في بيروت، وكان من بين الحضور الفنانة أسماء جلال التي ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنيته «اليخت» التي قدمها لجمهوره خلال الحفل برفقة مجموعة أخرى من الأغاني وهي: كيفي كده، باظت، هصلا، أسياد الصوت، وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور.

آخر أعمال أسماء جلال

يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2022 كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس برفقة أحمد مكي، إذ جسدت دور أمجاد طليقة حزلقوم، فضلا عن مشاركتها في بعض حلقات مسلسل «سوتس بالعربي» الذي عرض هو الآخر في السباق الرمضاني 2022، وهو من بطولة أسر ياسين، أحمد داوود.

آخر أعمال ويجز

أما عن آخر أعمال ويجز كانت أغنية «بعودة يا بلادي» التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي الأغنية الرسمية لفيلم كباتن الزعتري، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وقت طرحها إذ كانت تتحدث عن اللاجئين، كما حصدت 17 مليون مشاهدة وتم إدخالها في قائمة الأفضل مشاهدة عبر يوتيوب.