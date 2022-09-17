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محمد ثروت: أغنيتي الجديدة حققت 1.5 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من عرضها

كتب:

محمد أيمن سالم
10:06 م | السبت 17 سبتمبر 2022
الفنان محمد ثروت

الفنان محمد ثروت

قال الفنان محمد ثروت، إن أغنية «هنسيب لمين الغنا» الجديدة من تأليف أحمد المالكي،  وألحان محمد عبايا، وتوزيع أحمد أمين، وميكسر هاني محروس.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»: «كلام الأغنية جميل جدا ومؤثر ولذلك صممت إنى أقدمها لجمهوري».

الحالة الصحية للفنان محمد ثروت

وأوضح «ثروت» أن حالته الصحية تحسنت: «أنعم الله علىّ والجمهور غمرني بالحب والمشاعر الطيبة، وأزمتي خلتني أشوف المشاعر ومدى الاحتضان الإنساني من كل الناس اللى أعرفهم واللى مكنتش أعرفهم».

دعم الجمهور لأسرته خلال مرضه

وأشار الفنان محمد ثروت إلى أن أسرته تلقت العديد من الاتصالات خلال فترة مرضه الأخيرة: «كل الاتصالات كانت دعم وعرضوا التبرع بالدم ووصل الأمر لعرض بعض الجمهور التبرع بالكلى، وحقيقي أنا فخور جدا بحب الناس وديه أهم حاجة عندي وهتكون دفعة إني أقدم كل حاجة للناس».

حب الناس أغلى ما يملك محمد ثروت

وأكد الفنان محمد ثروت، أن موهبته قيمتها في سعادة الناس مقابل حسن الاستماع والإنصات، متابعا: «كل واحد مننا عنده دور في الحياة لازم نعمله، والأغنية الجديدة حققت 1.5 مليون مشاهدة في 24 ساعة والحمد لله على النجاح وأتمنى ربنا يديم لي حب الناس».

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بقلم محمد أيمن سالم