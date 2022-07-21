«الونش» يجمع محمد رجب وميريهان حسين للمرة الثالثة

تشارك الفنانة ميريهان حسين في مسلسل «الونش»، بطولة الفنان محمد رجب، ويضم المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم محمود عبدالمغني، إيهاب فهمي ومنة فضالي، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، إنتاج «سينرجي»، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل الشهر المقبل، وذلك وفقا لما كشفه صناعه في بيان صحفي.

ويعتبر «الونش» هو التعاون الثالث الذي يجمع ميريهان حسين ومحمد رجب، بعد فيلم «الخلبوض» للمخرج إسماعيل فاروق، عام 2015، ومسلسل «علامة استفهام» للمخرج سميح النقاش، في سباق الدراما الرمضانية 2019.

ميريهان حسين تعيش حالة من النشاط الفني

وتعيش ميريهان حسين حالة من النشاط الفني خلال الفترة الماضية، حيث شاركت في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، من بينها العرضين المسرحيين في موسم الرياض «الليلة الكبيرة» إخراج بتول عرفة، و«يا ألعب يا أغلس» إخراج أشرف زكي، وكانت آخر أعمالها الدرامية، مسلسل بعنوان «أنا وهي» المكون من 15 حلقة، وتم عرضه قبل موسم الدراما الرمضانية، تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وشارك في بطولته أحمد حاتم، هنا الزاهد وأشرف عبدالباقي بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وذلك بجانب مشاركتها في بطولة مسلسل «نقل عام» للمخرج عادل أديب، مع كوكبة من النجوم من بينهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، دينا وغيرهم.

ميريهان حسين تنعى خالها: «ربنا يجمعني بك في الفردوس الأعلى»

وعاشت ميريهان حسين حالة نفسية سيئة في أبريل الماضي بعد رحيل خالها، حيث كانت تجمعها به علاقة قوية، ونشرت صورة برفقته أثناء أداء مناسك العمرة، ونعته في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، «توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الطيب الكريم عادل حلمي»، متابعة: «الله يرحمك يا خالو ويجمعني بك في الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي».