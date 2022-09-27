صبري فواز: أراهن دائما على «تربية المسرح».. ومفتقد خالد صالح جدا

قال الفنان صبري فواز، إن المسرح يُعد أهم مركز تدريب إذا شبهنا المجال الفني والتمثيل بمراكز تدريب، فالعديد من النجوم تربوا في المسرح أمثال الفنان ماجد الكدواني، وسيد رجب، وخالد الصاوي ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسناء إبراهيم، ورحمة أحمد»، فالمسرح يفرز ممثلًا حقيقًا: «في السنوات الأخيرة شهدنا تقديم 3 أو 4 أسماء من منصات السوشيال ميديا، وكلهم ممثلين جيدين، ولكن عندما ظهرت رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي كانت مختلفة تماما لأنها تربت في المسرح».

المسرح مخزن النجوم

وأضاف «فواز»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «cbc»، أنه يراهن دائما على «تربية المسرح»، مستطردًا: «بتحس أن معاك حاجة أصلي، واللي اشتغل على المسرح زي اللي كان بيجري على الرمل لما تضعه على تراك هيجري بسهولة وأفضل بكثير»، موضحًا أن المسرح مخزن النجوم: «أحيي المخرجين المهتمين بمشاهدة المسرحيات الشبابية مثلما فعل الأستاذ أحمد الجندي مع رحمة أحمد».

وأوضح الفنان، أن من أكثر الجمل التي لا يحبها ولديه موقف ضدها «مش هيجي زيه» فهي جملة قاتلة وتصادر على المستقبل: «لأ، دايما هيجي أحسن ودايما في أحسن، كل جيل بيبقى أحسن من اللي قبله، وكلمة مش هيجي زيه مصادرة على المستقبل ووحشة، لكن الشباب اللي جاي أحلى بكتير مننا وسابقينا بكتير لكن إحنا مشهورين عنهم»، موجهًا التحية لمبادرة «حياة كريمة»، بسب مسرح «المواجهة والتجوال»: «بيروح للقرى والأرياف وفي حاجات حلوة جدا، وشغف الأطفال حاجة تفرح جدا».

صبري فواز يتحدث عن خالد صالح

وعن الفنان الراحل خالد صالح، قال: «حبيبي، رحمه الله، كنا دايما نتوعد بعض أننا هنقطع بعض تمثيل وكنت أقوله هوريك التمثيل على حق ربنا، ودي حاجة معرفتش أعملها إلا مع خالد بس، وأخاف أعملها مع حد تاني ياخدها بحساسية ويزعل، أفتقد خالد صالح جدا لأنني أحب اللعب بهذه الطريقة، كنا بنقدر قيمة بعض في التمثيل، وكنا بننكش بعض طول النهار، والمنطقة دي أنا مفتقدها وهي مش موجودة كتير، ربنا يرحمه».