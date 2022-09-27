صبري فواز: مسلسل الاختيار كشف كواليس لم تكن معروفة للمواطنين

قال الفنان صبري فواز، إنه حريص على مشاهدة أعماله الفنية، حتى وإن لم يكن راض عنها، لكن بشكل عام يحرص على مشاهدة نفسه، وتقييم أدائه بعد كل عمل، «بتفرج بعيني عشان أشوف عملت ايه، وهل عملت كويس ولا لأ»، موضحًا أنه عندما شاهد دوره في مسلسل الاختيار، يظن أنه كان من الممكن أن يقدم أفضل من ذلك، لكن في أوقات كثيرة، يقول لنفسه «جدع»، وذلك خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «cbc».

مسلسل «الاختيار» ترك أثرًا جيدًا على المواطنين

وأضاف «فواز»، أن مسلسل «الاختيار»، ترك أثرًا جيدًا على المواطنين، «الناس تأثرت بالشغل، وفي ناس عينها فتحت على حاجات مكنتش عارفاها، لأن في لحظات كتير في المسلسل عشناها وشفنا الأحداث، لكن بنشوف الأحداث دي من زاوية تانية وكواليسه التي لم نشاهدها، وهذا الأمر كان مثيرا جدا»، مؤكدًا أن الجمهور تفاعل بقوة مع المسلسل حتى من كان يريد أن يتربص بالمسلسل، ولم يتعرض للهجوم بسبب تجسيده شخصية الإخواني محمد مرسي في مسلسل الاختيار 3.

ولم يتعرض للهجوم بسبب تجسيده شخصية مرسي

وأوضح الفنان صبري فواز: «حاجة كويسة إنك تحول البعض من ناس مركزة للمسلسل ومترصدة ومتربصة لناس بتتفرج على المسلسل، ودي من الحاجات اللي المسلسل نجح يعملها في الشغل»، موضحًا أنه كان يتوقع أن يتعرض لهجوم كبير لكن هذا لم يحدث بفضل الله، «الناس قالوا كلاما رائعا عن المسلسل، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك الكثير من المقالات التي أحتفظ بها، كما أرسل لي الجمهور العادي رسائل رائعة أحتفظ بها أيضا».