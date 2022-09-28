«الطريق إلى الـ100 مليار دولار».. كيف تحقق قطاعات الاستثمار في مصر هدف الرئيس؟

«نستهدف 100 مليار دولار للتصدير».. هدف تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودعا الرئيس إلى ضرورة العمل لزيادة نسبة الصادرات، وأن ذلك الرقم ليس كبيرا مقارنة بحجم السكان في مصر وهو ما يجب العمل عليه.

الصناعات التحويلية والدوائية

الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، قال إنه ما تصدره مصر يعد بالفعل ليس ملائما، بالمقارنة لقدرات والإمكانات التصنيعية التي تمتلكها مصر، موضحا أن الرئيس اهتم منذ سنوات بتيسير الإجراءات للصناعة، كان آخرها المشكلة التي أثيرت بوقف البنك المركزي الاعتماد على مستندات التحصيل في التصدير والاعتماد بدلا منها على الاعتمادات المستندية، ليتدخل الرئيس لحل تلك المسألة والاعتماد مرة أخرى على مستندات التحصيل.

وعن أبرز القطاعات التي يمكن أن تحقق ذلك الهدف أوضح أبوزيد لـ«الوطن»، أن من أبرز الصناعات التي يمكن أن تحقق أكبر عائد والرقم الذي تحدث عنه الرئيس هي صناعات الغزل والنسيج، والصناعات التحويلية وكذلك الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن العام الماضي كانت نسبة الصادرات 42.5 مليار دولار، كان الصادرات السلعية بعيدا عن النفطية تشكل 32 مليار دولار.

وأكد مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الرئيس اهتم طوال سنوات بتعميق الصناعات المحلية في مصر، وزيادة المنتج المحلي فيها، مردفا أن في تلك الفترة الحالية تمتلك مصر فرصة كبيرة لتصدير الكثير من المنتجات للخارج سواء الأسواق الأفريقية أو الأوروبية.

كريم العمدة: صادرات الكيماويات والأسمدة والبناء تتميز بها مصر

من جانبه قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إنه بالفعل حجم صادرات مصر للخارج قليل بالمقارنة بعدد السكان وحجم الواردات، موضحا أن أعلى أرقام للصادرات وصلت مصر لها كانت 32 مليار دولار، وذلك كان في عام 2021، بدون الصادرات البترولية، وذلك بفضل الجهود الاستثمارية التي بذلتها مصر على مدار الأعوام الماضية بداية من 2014، وتتوسع فيها مصر الآن.

وأضاف العمدة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من القطاعات يمكنها تحقيق عائد يصل إلى 100 مليار دولار، إذ تم التركيز عليها والتوسع في تصديرها ستحقق عائدا كبيرا، مشيرا إلى أنه على رأسها صناعات الكيماويات والأسمدة، تتمتع مصر فيها بميزة كبيرة، وحققت تلك الصناعة معدل نمو أكثر من 30% في النصف الأول من عام 2021.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن مواد البناء والتشييد أيضا من القطاعات التي يمكن أن تساهم في تحقيق عائد كبير من التصدير، حيث حققت معدل نمو تجاوز الـ20%، مشيرا إلى أن الحاصلات الزراعية أيضا تتميز بها مصر في العالم وبعض المنتجات التي يحتاجها الكثير من الدول، كذلك الملابس الجاهزة التي كانت تتميز بها مصر منذ سنوات، والتوسع فيها والتركيز عليها سيسهم في تحقيق مبالغ كبيرة من الصادرات.