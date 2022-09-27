الرئيس السيسي يدعم الأطقم الطبية: حزم مالية وزيادة البدل ومعاش استثنائي

جهود عدة اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأطباء، سواء على المستوى المعنوي في صورة إشادات وتقدير لبطولات الجيش الأبيض، وكذلك على المستوى المادي عبر منحهم امتيازات خاصة، وآخرها زيادة إقرار حزم مالية تحفيزية لهم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي استعرض خلال اجتماعه بالوزير الدكتور خالد عبدالغفار المحاور التي تعمل بها الوزارة، ووجه الرئيس بزيادة مجموعة من الحزم المالية التحفيزية للأطقم الطبية لرفع إجمالي الدخل للفريق الطبي بشكل يحقق الاستقرار المالي لهم، من أجل الحصول على خدمات صحية بشكل سليم.

معاش استثنائي

هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس السيسي بزيادة الخدمات والمبادرات التي تقدم للأطباء، ففي فبراير العام الماضي، قرر منح شهداء الأطباء «معاش شهداء» يصل إلى 6000 جنيه، أي أن يبلغ المعاش 80% من الحد التأميني، وإزالة أي عقبات تعرقل عملية الصرف.

عملات جديدة تحمل تكريما للفرق الطبية

وحملت العملات النقدية الجديدة أيضا تكريما من نوع خاص للجيش الأبيض، من خلال تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف جيش مصر الأبيض، على أدائها بمنتهى الإخلاص، لافتا إلى أهمية تنمية الوعي الوطني برموز العطاء الإنساني الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية، تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة.

وأعلن أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تُوثق هذا الدور البطولي المتعاظم لجيش مصر الأبيض، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه، و5 ملايين قطعة من فئة الخمسين قرش تحمل شعار «فرق مصر الطبية»، تقديرا لجهودهم الكبيرة في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

زيادة بدل المهن الطبية ومنح امتيازات خاصة

كما تقرر منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وتعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل، كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، على أن يشمل ذلك الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه.

تكريم الشهداء لدورهم في مواجهة كورونا

وفي مايو 2020، قبيل عيد الفطر المبارك، حرص الرئيس على مساندة أسر شهداء الفرق الطبية الذين فقدوا حياتهم بسبب الجائحة العالمية، أثناء تقديمهم خدمة الرعاية العلاجية بالعزل الصحي في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال تقديم هدايا وباقات زهور لأسرهم، وتوجيه الشكر على بذل أرواحهم فداء الوطن.