وفاة والدة عريس أثناء خطوبته وتراجع سعر الأرز.. أبرز أخبار المحافظات

أحداث عديدة شهدتها محافظات مصر خلال الساعات الماضية، بعضها يحمل في طياته الحزن، والآخر يزف بشرات سارة للمواطنين، ولعل الخبر المتعلق بوفاة والدة عريس أثناء خطوبته في الدقهلية، كان واقعة الأكثر ألما، في حين برز خبر تراجع سعر طن الأرز في كفر الشيخ، ضمن أهم الأخبار.

وفاة والدة عريس خلال خطوبته بالدقهلية

البداية حين تحولت فرحة عريس أثناء خطوبته في الدقهلية، إلى حزن شديد، بعد وفاة والدته داخل قاعة فرحه، لتنطفئ أضواء الفرحة، وتحل مكانها ظلمة الحزن ووجع الفراق.

وقع الحادث الأليم، في قاعة الأفراح على طريق «المنصورة - دكرنس» بمحافظة الدقهلية، حيث فاضت روح والدة العريس، إلى بارئها خلال منتصف الحفل، وسقطت على الأرض، وظن البعض أنها غيبوبة سكر، فنقلوها سريعا إلى المستشفى، لكن المفاجأة أنها توفيت.

وبحسب مصدر طبي بمستشفى دكرنس العام لـ «الوطن»، فإن المستشفى استقبل «سميحة ع. ج.»، 57 عاما، وبالفحص تبين أنها توفيت قبل وصولها، متأثرة بـ«غيبوبة سكر» وهبوط حاد في الدورة الدموية، وصدر تصريح بدفنها، واستلمتها أسرتها، وشيع أهالي دكرنس جثمانها إلى مثواه الأخير.

تراجع سعر أرز الشعير

من الدقهلية وصولا إلى كفر الشيخ، كان المواطنين على موعد مع خبر مهم، تمثل في تراجع سعر طن أرز الشعير، بقدر 100 جنيه، ليسجل 8600 جنيه، بعد أن سجل نحو 11 ألفًا و300 جنيه، منذ 35 يوما، مع بداية موسم الحصاد، ما يبشر بالخير للمواطنين.

تركيب اللولب للأمهات خلال الولادة القيصرية

من الدلتا إلى الساحل، بالتحديد في الإسكندرية، التي شهدت إعلان مديرية الصحة، بدء مستشفى العامرية العام في تقديم خدمة تركيب اللولب أثناء إجراء الولادة القيصرية بشكل آمن وبناء على طلبهن، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية في تنظيم النسل والحفاظ على صحة الأمهات.