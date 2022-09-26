أبرز المناطق السياحية والأثرية في محافظات مصر.. مفتوحة مجانا للجمهور غدا

أعلنت الدواوين العامة بجميع محافظات الجمهورية، عن فتح المواقع والأماكن والمناطق الأثرية والسياحية الهامة، غدا الثلاثاء، بالمجان لكافة المواطنين، تنفيذا لقرار الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والأثار، احتفالا باليوم العالمي للسياحة.

ويستعرض التقرير التالي أهم وأبرز المزارات السياحية في مختلف محافظات مصر، وذلك في إطار توعية المجتمع بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية والترويج للمناطق الاثرية بالمحافظات.

تونا الجبل في المنيا وقلعة قايتباي بالإسكندرية

تضم محافظة المنيا العديد من المواقع الأثرية الهامة أبرزها: بني حسن الشروق في مركز أبو قرقاص، تونا الجبل والأشمونين في ملوي، تل العمارنة في ديرمواس، وكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بدير جبل الطير بسمالوط، ومنطقة شهداء البهنسا ببني مزار.

وفي محافظة الشرقية، توجد منطقة صان الحجر، ومتحف تل بسطة ويضم فتارين عرض للقطع الأثرية في حقب زمنية مختلفة.

وتضم محافظة الإسكندرية العديد من المناطق، من بينها، قلعة قايتباي، متحف الإسكندرية القومي، متحف المجوهرات الملكية.

فتح 5 معابد أثرية شهيرة في محافظة أسوان

وفي كفر الشيخ، سيتم فتح متحف آثار مدينة كفر الشيخ مجانا لكافة المواطنين من الساعة التاسعة صباحا.

وفي بني سويف، توجد منطقة هرم ميدوم في مركز الوسطي، يمكنك الذهاب إليها.

وفي أسوان، سيتم فتح برز معالمها الأثرية بالمجان وهي معابد: أبو سمبل، كوم أمبو، إدفو، فيلة، وكذلك المسلة الناقصة.

وفي محافظة الأقصر: سيتم فتح: معبد الأقصر، مجمع معابد الكرنك، البحيرة المقدسة، مقابر وادي الملوك والملكات، معابد تخليد الذكري.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه بجانب فتح جميع المواقع الأثرية والسياحية بالمجان لكافة المواطنين، غدا الثلاثاء، ستحتفل المحافظة باليوم العالمي للسياحة بإقامة مارثون رياضي بالتعاون مع مديرية الشباب، ينطلق في الخامسة مساءا من أمام النادي الرياضي بشارع كورنيش النيل وحتي مبني ديوان العام المحافظة.