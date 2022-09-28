في ذكرى رحيله.. أهالي قرية «عبدالناصر» بأسيوط: «الزعيم» رفع راسنا في كل مكان

مدارس ومركز شباب ومصالح ومبانٍ حكومية وأسوار ورسومات في كل مكان تُخلد اسم الزعيم جمال عبدالناصر، كل هذا يصف حال قرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، التي تعود إليها أصول وجذور الرئيس الراحل.

في ذكرى وفاته الـ52، التقت «الوطن» أهالي قرية بني مر، بلدة الزعيم جمال عبدالناصر، الذين عبَّروا عن فخرهم بخروج زعيم الأمة من قريتهم وساند الفلاح والفقراء وأنشأ السد العالي والمصانع.

قائد ثورة 23 يوليو

وقال عبدالعزيز علي، موظف من قرية بني مر ببلد الزعيم جمال عبدالناصر، إنه فخور جدا أنه من بلد الزعيم جمال عبدالناصر الذي قاد الثورة العظيمة ثورة 23 يوليو ومبادئها التي ما زالت قائمة، كمجانية التعليم وتحديد ملكية المزارع والقضاء على الإقطاع، وأنه نشأ في أسرة فقيرة وقريته زي أي قرية في المحافظة، وإنجازات كبيرة للزعيم الراحل وإحنا في أي مكان على مستوى القرى والمحافظة نفتخر أننا من قرية الزعيم جمال عبدالناصر.

وأضاف حسين خالد، من شباب قرية بني مر، أن الزعيم ولد ونشأ في هذا القرية وأصبح علما من أعلام الأمة، وأنه ساوى بين الطبقتين الغنية والفقيرة، وقانون الإصلاح الزراعي الذي مكَّن صغار المزارعين الذين كانوا يعملون في أراضي البشوات، وكان الزعيم الراحل يعمل على اتحاد الدول العربية، لافتا إلى أن القرية الآن تشهد أعمال تطوير في المدارس وتوصيل الصرف الصحي وهناك اهتمام من الدولة بقرية الزعيم جمال عبدالناصر.

فخورون بـ«ابن أسيوط»

بكل فخر عبَّر محمد أحمد محمود، من أقارب الزعيم جمال عبدالناصر، عن فخره بابن قريته الذي عندما يسافر إلى أي دولة حول العالم يفتخر أنه من بلد الزعيم جمال عبدالناصر، وأن الزعيم كان من أسرة فقيرة ووقَّف الدولة على رجليها، وأفتكر موقف للرئيس السادات عندما كنت طفلا صغيرا في السبعينيات، وحضر للقرية للعزاء في الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ووقفونا صف الصغار والكبار وسلم علينا فرد فرد وسلم على جدة عبدالناصر، وذلك تقديرا وحبا لقيمة الزعيم الراحل، لافتا إلى أن الرئيس رفع راسنا في كل مكان.

أما محمد ثابت، من قرية بني مر بلد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قال «نفتخر بالزعيم أنه بنى السد العالي وأمم قناة السويس وأنشأ مصانع الحديد والصلب ووزع الأراضي اللي كان مسيطر عليها البشوات على صغار المزارعين وبنفتخر بيه في كل مكان سواء داخل مصر أو خارجها وإن بلدنا فيها مدارس وصرف صحي وكافة المؤسسات الخدمية».

وأشار جمال عميرة، فلاح، إلى أننا فخورون أنه خرج من قرية بني مر الزعيم جمال عبدالناصر وأنه قائد الثورة وبناء مصر الحديثة وأنه نصير الفلاح الذي وقف بجواره ونصره بقانون الإصلاح الزراعي وقضى على الإقطاعيين الذين كانوا يسيطرون على البلاد.