أسرة جمال عبدالناصر تشكر «حياة كريمة» لإعلانها ترميم منزل الزعيم في مسقط رأسه

وجهت أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الشكر لمؤسسة حياة كريمة، بعد إعلانها عن ترميم منزل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بمسقط رأسه في قرية بني مُر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو.

ترميم المنزل الزعيم بقرية بني مر

وقال عبد الحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل، إنه يتوجه بالشكر لمؤسسة حياة كريمة، على إعلانها ترميم المنزل بقرية بني مر في أسيوط، ولكن كان من المفترض أن يكون هذا دور وزارة الثقافة أو السياحة والآثار، بإعادة ترميم المنزل.

قصر ثقافة جمال عبد الناصر

وأوضح نجل الرئيس الراحل في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الثقافة أسست في عام 2017، قصر ثقافة في قرية بني مُر، وجرى إطلاق اسم الزعيم جمال عبدالناصر عليه، مشيرا إلى أنه شهد الافتتاح، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ أسيوط.

وأشاد عبد الناصر، بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة، لتنمية الريف المصري الإرتقاء بالأسر الأكثر احتياجا.