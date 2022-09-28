محطات من حياته.. بانوراما «عبدالناصر» تزين قصر ثقافة الزعيم في بني مر

تُحل اليوم الأربعاء الذكري الـ52 على وفاة الزعيم جمال عبدالناصر، رئيس الجمهورية الأسبق، وابن قرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، والتي توافق يوم 28 سبتمبر عام 1970.

وتنشر «الوطن» مجموعة من الصور المتواجدة في بانوراما عبدالناصر والتي أهدتها ابنته الدكتورة هدى عبدالناصر خلال افتتاح وزارة الثقافة قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر الذي يحمل اسمه في بني مر.

البانوراما تجسد السيرة الذاتية لـ جمال عبدالناصر

وحول هذه البانوراما قال حسين عطية، وكيل قصر الثقافة وأحد أهالي قرية بني مر مسقط رأس الرئيس الراحل، إن الزعيم جمال عبدالناصر، لا يقل أهمية بين أي زعيم على مستوى العالم، وأنه زعيم الأمة العربية ونشكر القيادة السياسية أنها أنشأت قصر الزعيم جمال عبدالناصر، ويعتبر ذلك هدية من وزارة الثقافة لروح الزعيم جمال عبدالناصر، والقصر يضم بانوراما تجسد السيرة الذاتية وحياة الزعيم والتي أهدتها الدكتورة هدى عبدالناصر للقصر ومن ضمنها كتب ومجلدات تحتوي على السيرة الذاتية وحياة عبدالناصر، ويضم مسرحا كبيرا وقاعة أنشطة ومكتبات ونشاط المرأة وأطلقت المحافظة اسم الزعيم جمال عبدالناصر على بعض المباني والمصالح الحكومية مثل مركز الشباب والمدارس الثانوية وإنجازات الثورة التي قادها.

وأضاف عطية أن إنجازات الزعيم الراحل كثيرة وهي القضاء على الاستعمار والاحتكار، وكان يلقب بحبيب الفلاح ونصير الفلاحين وما قدمه من قانون الإصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي، وإنقاذ مصر من خطر الفيضان الذي كان يهدد مصر وكان قائد النهضة القومية على مستوى الشرق الأوسط والمصانع الحربية وأول السيارات والأجهزة الكهربائية كانت من إنتاج تلك المصانع، ومجانية التعليم الذي جعله كالماء والهواء لكل إنسان.