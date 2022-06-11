محافظ أسيوط يتفقد مدرسة جمال عبدالناصر بقرية بنى رافع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولة ميدانية – مدرستى بنى رافع الابتدائية الجديدة وجمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة بقرية بنى رافع التابعة لمركز منفلوط وذلك ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الابنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

ورافق المحافظ خلال الجولة النائب حسام حلمى ماضى عضو مجلس النواب والنائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط و المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط والمهندس أحمد مصطفى المهندس المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى منفلوط وديروط .

جولة في فصول المدرسة

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد فصول وحجرات مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية المشتركة ببنى رافع والتى تم انشاؤها بتكلفة 8 مليون و420 الف جنيه باجمالى عدد فصول 24 فصل دراسى بالاضافة الى المعامل والفراغات، كما تفقد مدرسة بنى رافع الابتدائية الجديدة والتى تم انشائها بتكلفة 10 مليون جنيه وباجمالى عدد فصول 32 فصل دراسى بالاضافة الى المعامل والفراغات.

وأشاد «سعد» بجودة الفصول والمبانى بالمدرستين وسط سعادة من النواب والأهالى الذين رددوا النشيد الوطني، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة واهتمامه بأهالي قرى الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات .

88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة

وقال محافظ أسيوط إن إجمالى عدد المدارس التى تم انشائها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالي عدد 1228 فصل دراسى بتكلفة 430.2 مليون جنيه ، مشيدًا بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة لجهودها المبذولة في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ونجوع المحافظة.

ولفت إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

استهداف 7 مراكز للتطوير

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.