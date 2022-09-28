إصابة سيدة بكسور في عظام الوجه جراء اصطدامها بـ«تروسيكل» في سوهاج

أصيبت سيدة بكسور بعظام الوجه إثر اصطدامها بدراجة نارية «تروسيكل» في محافظة سوهاج، حيث جرى نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوصول «هناء ب ا م»، 42 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة القسم، مصابة باشتباه كسر بعظام الوجه.

لا شبهة جنائية

وبسؤال زوجها، «محمد ح م ح»، سن 49 عاما، محاسب بقطاع كهرباء، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء عبور زوجته المذكورة الطريق دائرة القسم، اصطدمت بها دراجة نارية «تروسيكل»، قيادة «أبانوب ن و ع»، 23 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابتها، واتهم قائدها بالتسبب فـي الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد التروسيكل، أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.