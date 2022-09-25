بالأسماء.. إصابة 4 عمال في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل، بطريق حفص دمنهور بنطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى 4 عمال مصابين بجروح جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل وجاري عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «جمعة رمضان عبد المقصود»، 50 سنة، عامل زراعي، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، و«كريم كامل إبراهيم»، 22 سنة، عامل، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، و«محمد صبحي إبراهيم»، 25 سنة، عامل، مصاب بكسر في الحوض، و«محمد إبراهيم»، 20 سنة، عامل مصاب بكسر في الحوض، جميعهم يقيمون في قرية حفص التابعة لمركز دمنهور.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.