العربية: موقع علمي روسي يعلن اكتشاف فيروس جديد يشبه كورونا واسمه «كوشتا- 2»

حذر علماء من فيروس جديد يشبه فيروس كورونا اكتُشف في خفافيش روسية، حسبما أفادت به قناة العربية نقلا عن موقع علمي.

ولفت العلماء إلى أن الفيروس المكتشف بين الخفافيش الروسية يعرف باسم «كوشتا- 2»، وأن فيروس الخفافيش الروسية يقاوم الأجسام المضادة التي تنتجها لقاحات كورونا، ويمكن أن يصيب الخلايا البشرية.

روسيا اتهمت أمريكا بعمل أبحاث بيولوجية في أوكرانيا

جدير بالذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية ضد أوكرانيا على خلفية محاولات أوكرانية للانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو منذ 21 فبراير الماضي، وفرضت الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها عقوبات اقتصادية كبيرة ضد روسيا.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بعمل معامل سرية لتصنيع الفيروسات المخلقة، في أوكرانيا واتهمت أمريكا بأنها مولت أبحاثا حول تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، متهمة أمريكا وأوكرانيا بمخالفة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية.

واتهم مندوب روسيا بمجلس الأمن الولايات المتحدة بتوريط معهد بحثي في مدينة خاركوف الأوكرانية في إجراء بحوث تشمل جمع عينات سلالات شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور، وهي قادرة على تخطي الحواجز القائمة بين الأنواع.