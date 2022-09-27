«البنتاجون» يعلق على استخدام روسيا للنووي.. و«بلينكن» يحذر

بعد أقل من أسبوع من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام كل وسائل القوة للدفاع عن روسيا في حربها ضد جارتها أوكرانيا، خرج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء اليوم الثلاثاء ليعلق على تلك الأحاديث والتي تطرقت لاستخدام النووي.

أخذ التهديدات على محمل الجد

ذكر متحدث البنتاجون باتريك رايدر في تعليق صحفي منذ قليل: «من الواضح أننا نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، لكننا لم نر في هذه المرحلة أي شيء من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا النووي في هذا الوقت»، ولكن رفض في نفس الوقت التعليق على تحرك أمريكي جديد نووي ضد روسيا متابعا: «الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي سبب لتعديل موقفنا في هذه المرحلة».

اتصالات سرية وعلنية مع روسيا

ونشرت قناة «فرانس 24» تقريرا يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتصلت عبر قنوات خاصة بروسيا من أجل عدم استخدام السلاح النووي في الحرب القائمة، إذ حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة عبر شبكة أخبار أمريكية من استخدام روسيا للنووي، مؤكدا أن بلاده تواصلت مع روسيا سرا وعلنا من أجل منع استخدام روسيا للنووي.

مهم أن تسمع موسكو للعواقب

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: «مهم جدا أن تسمع موسكو منا وتعلم أن العواقب ستكون مروعة، وقد أوضحنا ذلك جيدا»، مشددا على أن أي استخدام للأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية، بالطبع ليس على الدولة التي تستخدمها فقط، ولكن على دول عدة أخرى أيضا.

إعلان التعبئة العامة في روسيا

وأعلن الرئيس الروسي منذ بضعة أيام التعبئة العامة في روسيا وحاجته لضم 300 ألف مقاتل روسي من أجل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل شهرها السابع وحصلت خلالها روسيا على 4 أقاليم جغرافية من أوكرانيا وسيطرت على محطة الطاقة النووية في أوكرانيا التي تعد أكبر محطة نووية في قارة أوروبا.

ترقب أمريكي

في سياق متصل، ذكرت صحيفة بوليتيكو السياسية التي تصدر من العاصمة الأمريكية، أن واشنطن تكثف جهودها لرصد أي تحركات عسكرية روسية تشير إلى أن بوتين أمر باستخدام الأسلحة النووية.