شروط وظائف وزارة الشباب والرياضة.. مؤهلات متوسطة وبدون خبرة

كشفت وزراة الشباب والرياضة، توافر فرص عمل للشباب بمميزات ورواتب مجزية، وذلك في إطار تعاون الإدارة المركزية لتمكين الشباب مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن اليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة فتح الله هايبر ماركت، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساءا بمركز شباب عين شمس.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وفي السطور التالية، تقدم بوابة الوطن، تفاصيل الوظائف، وفقًا لما أوضحته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

1- موظفين أمن

2- منسقين ممرات

3- عمال مخازن

أماكن العمل: فروع فتح الله ماركت

شروط التقديم على الوظائف

1- لا يشترط توافر الخبرة

2- مؤهلات عليا ومتوسطة

3- خريجين فقط

4- ذكور فقط

مميزات الوظائف

- مرتبات مجزية

- تأمينات اجتماعية

- تأمين صحي

- تأمين على الحياة

كيفية التقديم على الوظائف

- مركز شباب عين شمس بجوار مدارس بورسعيد الخاصة، وأقرب مترو محطة المطرية، ويجب على الراغبين في التقديم، ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد من خلال الضغط هنا.