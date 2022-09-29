أسعار الخضروات اليوم الخميس 29-9-2022 في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و7 جنيهات، وسجل كيلو البصل بين 3 حتى 4 جنيهات، وذلك وفق الموقع اإلكتروني لسوق العبور.

ووفقا لاهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات المختلفة، أجرت «الوطن» جولة في الأسواق وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

اختلف سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البامية بين 18 و20 جنيها، كما تراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفاصوليا 18 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور سجل سعر الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، كما سجل الباذنجان الرومي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و15 جنيهًا، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو البصل بين جنيهين و4 جنيهات، كما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 2.5 جنيه، و3.5 جنيه، وأيضا سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا، كما اختلف سعر كيلو الكوسة بين 5 و6 جنيهات.