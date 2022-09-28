السيطرة على حريق في شقة تسكنها مسنة ببورسيعد.. شهامة أحد المارة أنقذتها

اندلع حريق في شقة سكنية، بمساكن بنك الإسكان بحي الضواحي في بورسعيد، بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن إصابة اثنين باختناق، وتم إسعافهما وإخماد النيران.

وتبين من التحريات، أن الشقة تعيش بها مسنة، وانتبه أحد المارة في الشارع للحريق، وحاول المساعدة، وإنقاذ المسنة، ليصاب باختناق معها، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حريق في شقة تسكنها مسنة بمفردها

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية رقم 18 بالدور الخامس في عمارة 9 بمساكن بنك الإسكان بحي الضواحى، وأسفر الحريق عن إصابة «عواطف علي الدهيري، 67 سنة، ومحمد أبو المعاطى محمد، 39 سنة، باختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل لتلقي العلاج

السيطرة على الحريق

كانت سيارتيي إطفاء، قد انتقلتا إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه وفصل الكهرباء العمومية عن المنطقة، كما انتقلت سيارات الطوارئ والغاز الطبيعي إلى المكان، وتم فصل الغاز الطبيعي والتأكد من إخماد الحريق باستخدام مواد تمنع الاشتعال مرة أخرى.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم، وبرئاسة الرائد أحمد مسعد رئيس المباحث، أن الشقة تعيش بها مسنة، واشتعلت النيران في صالة الشقة، بسبب ماس كهربائي، منعها من الخروج والهرب من الحريق.

وأشارت إلى أن المصاب الآخر شاهد ألسنة اللهب تخرج من بلكونة الشقة، فأسرع للمساعدة، وحاول الوصول إلى المسنة فأصيب باختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.