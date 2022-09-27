حريق هائل في مخزن عطور بالفيوم.. والحماية المدنية تسيطر عليه (صور)

شب حريق هائل في مخزن عطور بإحدى قرى مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث اندلعت النيران فجأة وانتشرت بسرعة في المخزن بفعل «السبرتو» المستخدم في تصنيع العطور، وتصاعدت أدخنة كثيفة ملأت السماء حتى شكلت سحابة سوداء، فيما هرع الأهالي لمحاولة السيطرة على الحريق لحين وصول قوات المطافئ.

ودفعت مديرية أمن الفيوم، برجال الإطفاء وسيارات الحماية المدينة إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

بلاغ بحريق مخزن عطور

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من مواطنين حول نشوب حريق هائل في مخزن عطور بمفارق الجيلاني بالطريق السياحي لبحيرة قارون.

الحماية المدنية تطفي الحريق

وعلى الفور، انتقل رجال المطافئ، وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق قرب الطريق السياحي لبحيرة قارون، وتمكنوا من إخماد الحريق، والسيطرة على النيران، قبل أن تمتد للمنازل المجاورة، كما قاموا بتبريد مكان الحريق لمنع اشتعال النيران مجدداً.

وتبينّ عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، وانتهى الحريق بخسائر مالية محدودة لصاحب مخزن عطور فقط.

تحرير محضر بالحريق

جرى تحرير المحضر اللازم حيال حريق وظروفه وملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحريق والتي انتدبت المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق والوقوف على أسبابه وهل كان بفعل فاعل أو قضاء وقدر بسبب حدوث ماس كهربائي.