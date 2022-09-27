إخماد حريق في محل أدوات معمارية بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اندلاع حريق في محل أدوات معمارية مكون من طابقين، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق اندلع في محل أدوات معمارية

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل بندر طهطا.

على الفور وعقب تلقي البلاغ، إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية إلى مخل البلاغ، وتبين نشوب الحريق بمحل أدوات معمارية مكون من طابقين ملك المدعو «حماده ا ا» 39 عاما، صاحب محل أدوات معمارية ويقيم بندر طهطا.

جرى الدفع بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، بناحية طهطا، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

أفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وأضاف بإحتراق بعض الأدوات المعمارية، ونفي الشبهة الجنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة التحقيق