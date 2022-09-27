السيطرة على حريق في حوشين ومنزل بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اندلاع النيران في أحد المنازل، وامتد لحوشين للماشية، دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين نشوب الحريق بمنزل ملك «عارف ع ع ع» 38 عامًا، عامل، ويقيم ناحية طهطا، وامتد لحوشين مجاورين ملك كل من «عوض ع ع» 40 عامًا، مزارع، و«عبد الناصر ا ا» 30 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية.

الدفع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران إلى بقية المنازل المجاورة، دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين، أفادوا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول وأضافوا بإحتراق كمية من البوص والتبن ونفي الشبهة الجنائية.