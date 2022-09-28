وزيرة الهجرة تنشر أول صورة لـ«أحمد» ضحية «التيفود» بعد وصوله من موزمبيق

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أول صورة للشاب المصري «أحمد حسين عبدالفتاح»، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، معلقة عليها: «أحمد وصل بلده على مصر للطيران من كينيا وبخير، ألف حمد وشكر لك يا رب».

تفاصيل حالة أحمد

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بذلت أقصى جهد لها، بقيادة السفيرة سها جندي، خلال الأيام الماضية، للتواصل مع حالة «أحمد حسين عبدالفتاح»، الذي كان يعمل في دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود، وحدثت له تداعيات صحية معقدة ونقل للعلاج سريعا، ومن ثم أُعيد إلى وطنه الأم مصر، لاستكمال علاجه وسط أسرته، بحسب رغبته.

نقل قبل 4 أيام إلى المستشفى المصري القبطي في كينيا

وبدأت القصة باستغاثة زملاء الشاب من سوء حالته الصحية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جراء تداعيات خضوعه لـ6 جراحات في موزمبيق، وعلى الفور أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا بالشاب المصري أحمد حسين عبدالفتاح المقيم في موزمبيق.

ووصل الشاب المصري «أحمد حسين عبد الفتاح»، صباح اليوم الأربعاء على متن الطائرة القادمة من نيروبي إلى مطار القاهرة الدولي، ونقل في وقت سابق منذ 4 أيام إلى المستشفى المصري القبطي في كينيا، لاستكمال علاجه قبيل عودته إلى أرض الوطن.