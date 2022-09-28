تشييع جنازة فني توفي صعقا بالكهرباء أثناء عمله في الباجور بالمنوفية

شيع أهالي مركز الباجور في محافظة المنوفية، جنازة فني توفي صعقا بالكهرباء أثناء العمل مساء أمس، إلى مثواه الأخير في مسقط رأس الأسرة بمدينة الباجور، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد بمصرع عامل، 46 عاما، في قطاع كهرباء المنوفية صعقا بالكهرباء أثناء العمل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.

العامل لقي مصرعه أثناء إصلاح خطوط الضغط العالي بشبين الكوم

يذكر أن عاملا بقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية، لقي مصرعه أثناء إجراء إصلاحات في الضغط العالي في إحدى قرى مركز شبين الكوم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.