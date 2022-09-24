مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء لهوه في مركز أشمون بالمنوفية

شهدت قرية أبوعوالي التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مصرع طفل بصعق كهربائي أثناء لهوه في الشارع، نتيجة اصطدام سيارة نقل، بمحول كهربائي، ما أدى إلى كسر عازل العمود وإظهار سلوك الكهرباء التي لمسها الطفل عن طريق الخطأ، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

إخطار المديرية

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد مصرع طفل من قرية أبوعوالي يبلغ من العمر 4 سنوات، نتيجة صعق كهربائي بعد اصطدام سيارة نقل بعمود الكهرباء وإزالة العازل، حيث تم نقله إلى مستشفى أشمون العام ولكن جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تفاصيل الحادث

انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن هناك سيارة نقل اصدمت بالعمود ما أدى ذلك لكسر عازل العمود، وأثناء لهو الطفل بالشارع لمس العمود الكهربائي ما أدى إلى مصرعه في الحال، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتتابع فرع كهرباء أشمون، بمحافظة المنوفية، صيانة العمود الكهربائي في الوقت الحالي وفصل التيار الكهربائي لحين الانتهاء من صيانته.