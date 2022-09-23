مصرع فني صعقا بالكهرباء أثناء صيانة عمود إنارة في «قطور» بالغربية

لقي فني في العقد الرابع من العمر، مقيم بقرية الشين بمدينة قطور بمحافظة الغربية، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء توصيل «وصلة» بأحد أعمدة الإنارة.

وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى قطور المركزي، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع كهربائي صعقا بالكهرباء، أثناء تركيب وصلة كهربائية بأحد أعمدة الإنارة.

تفاصيل الواقعة

انتقلت قوة من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «محمود. ص. ع.»، في العقد الرابع من العمر، يعمل كهربائي ومقيم بقرية الشين، بدائرة المركز، صعقا بالكهرباء، أثناء تركيب وصلة كهربائية، بعمود إنارة.

تحريات للوقوف على أسباب الحادث

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.