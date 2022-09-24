مصرع طفل صعقا بالكهرباء في البحيرة.. «كان بيلعب بفيشة التليفزيون»

لقى طفل مصرعه قبل قليل، صعقا بالكهرباء، أثناء لهوه بفيشة التليفزيون بإحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بوفاة الطفل

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود المركزي، جثة طفل إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزل بقرية دمسنا التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «محمد بشري غريب سعيد»، 6 سنوات، مقيم قرية دمسنا بمركز إيتاي البارود، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.