الفحّام: عبدالناصر جمع شمل البيت العربي.. وأوقف استنزاف الغرب لمقدراتنا

قال اللواء محسن الفحّام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إنّ النهضة الصناعية لمصر بدأت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي أطلق مشروع السد العالي وأنقذ مصر من مخاطر الفيضان، كما أتاح الفرصة لتوليد الكهرباء، وهي الدينامو المحرك لأي بيئة صناعية، مشيرا إلى أنّ الزعيم الراحل جمع شمل البيت العربي، وأوقف استنزاف الغرب لمقدراتنا.

عبدالناصر ودوره في النهضة الصناعية

وأضاف الفحّام لـ«الوطن»، في الذكرى الـ52 لرحيل جمال عبدالناصر، أنّ الزعيم كان له فضل كبير في تشييد المدن الصناعية الكبرى، التي أتاحت الكثير من فرص العمل للبسطاء من أبناء الشعب المصري، حيث ضعهم نصب عينيه منذ توليه حكم البلاد وحتى وفاته.

وتطرق نائب رئيس حزب إرادة جيل، للحديث عن العدوان الثلاثي الذي شهدته مصر في عهد عبدالناصر، قائلا إنّ هدفه الرئيسي كان وقف حركة النهضة الصناعية التي أطلقها الزعيم الراحل مطلع الستينات، وتمثلت في تشييده لمصنع الحديد والصلب لتعزيز الصناعة المحلية المصرية والتصدير للخارج، ليرى العالم مدى جودة المنتج المصري المتدول في الأسواق.

الفحام: عبدالناصر كان أب لكل المصريين

وقال الفحّام، إنّ الزعيم الراحل كان أب لكل المصريين، وكان يتجول بينهم بشكل مستمر ويحرص دائما على الاستماع إليهم وتلبية مطالبهم ومنحهم حقوقهم، وظهر ذلك في قراره بالقضاء على الإقطاعيين ومنح الفلاح المصري 5 أفدنة من الأراضي الزراعية، ومجانية التعليم للجميع، بعد أن كان قاصرا على أبناء الأغنياء.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل، أنّ عبدالناصر كان سيفا للحق ونصيرا للفقراء من الشعب المصري ولم يحقق أي مكتسبات شخصية من كرسي الحكم، داعيا الشباب للتعمّق في دراسة شخصية الزعيم الراحل، والتعرف على مواقفه الشجاعية وسياساته الداخلية والخارجية، واتخاذه كمثل أعلى لهم في حب الوطن والولاء له.