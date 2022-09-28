كشف ملابسات فيديو التعدي على فتاة بالسلام: «بلاغ انتهى بالصلح»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق «تيك توك»، تظهر خلاله إحدى الفتيات ووالدتها، وتضررهما من شخصين، تعدى أحدهما بالضرب على الأولى وسرق هاتفها المحمول في منطقة السلام بالقاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول

وبالفحص، تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، من الفتاة ووالدتها الظاهرتين بمقطع الفيديو، بتضررهما من شخصين، تعدى أحدهما بالضرب على الفتاة وسرق هاتفها المحمول، وجرى ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بوجود علاقة بين المبلغة وأحد المتهمين، وجرى الصلح بينهم.

مشادة كلامية بين الطرفين

وفي وقت لاحق، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين كلا من طرف أول، الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو ووالدتها ووالدها وطليق شقيقتها، وطرف ثانِ والدة أحد المتهمين، وشقيقة والدته، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.