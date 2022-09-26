حقيقة استغاثة سيدة بعد سحب بطاقتها بسبب عربة مأكولات: الفيديو قديم

كشف مصدر أمنى، حقيقة استغاثة إحدى السيدات في مقطع فيديو، تم تداوله عبر صفحات إخوانية تضررت خلاله من عدم حصولها على التراخيص اللازمة لعربة بيع مشروبات بأحد الميادين بمحافظة الإسكندرية، وادعائها بقيام إدارة المرور بسحب بطاقة الرقم القومي الخاصة بها لإعاقتها الحركة المرورية.

فيديو الاستغاثة قديم

وأكد المصدر، أن الفيديو قديم ويعود لعام 2021، وأن السيدة المشار إليها سبق امتلاكها عربة مأكولات متحركة «كرفان» منذ عام 2016، وحصولها على التراخيص اللازمة، وعقب انتهاء التراخيص، لم تتخذ إجراءات تجديدها، ووضعت العربة بأحد الميادين الرئيسية دون حصولها على تراخيص.