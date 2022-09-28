تأجيل محاكمة 3 أشقاء متهمين بقتل جارهم بالشرقية.. حاول فض مشاجرة فضربوه

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بتأجيل محاكمة 3 أشقاء متهمين بقتل جارهم أثناء تدخله لفض مشاجرة بين أبنائه والمتهمين بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

مقتل مواطن على يد 3 أشقاء

حملت القضيىة رقم 983 لعام 2022/ جنح مركز القرين، والمقيدة برقم 1525 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، وتعود أحداثها حين تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة القرين، يفيد باتهام «أحمد ا. ع. س.»، 37 سنة، محبوس، و«محمد ا. ع. س.»، 30 سنة، و«إيهاب ا. ع. س.»، هارب، 28 عاما، مقيمين بمركز القرين، بقتل المجنى عليه «على طلبة محمد على»، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصـد، إثر خلافات فيما بين المتهمين وأهل المجنى عليه.

الضحية تدخل لفض مشاجرة

تبين نشوب مشاجرة فيما بينهم، واعتدى كل منهما على الآخر بالضرب، وحال تدخل المجتى عليه محاولا إنهاء تلك المشاجرة، قبل أن يعتدى عليه المتهمون بالضرب، كونهم حائزين لأدوات «عصى خشبية»، حتى كال له المتهم الثاني ضربة استقرت بكتفه الأيمن فهوى أرضا، فوالى باقي المتهمين الاعتداء عليه ضربا بذات الأداة، فأحدثوا مابه من إصابات أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى المحكمة، وأصدرت قرارها المتقدم.