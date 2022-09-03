كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة بشأن الاستيلاء على مدفن أسرتها

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على المدفن الخاص بأسرتها بالقاهرة.

بلاغ من سيدة

بالفحص تبين تلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من (السيدة المشار إليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالاستيلاء وتغيير معالم ورقم المدفن الخاص بأسرتها والكائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبسؤاله نفى بما جاء بأقوال المُبلغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.