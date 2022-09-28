أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدارسي الجديد، إذ يتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن موعد إعلان نتيجة التسكين بمدن الأزهر الجامعية 2022-2023، وذلك لمعرفة إمكانية الالتحاق بالسكن الجامعي بعد ظهور نتيجة تنسيق معاهد وكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

موعد إعلان نتيجة التسكين بمدن الأزهر الجامعية 2022-2023

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن موعد إعلان نتيجة التسكين بالمدن الجامعية سيكون خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد إتاحة فرصة أخيرة للطلاب المستجدين بالتسجيل.

وبخصوص موعد إعلان نتيجة التسكين بالمدن الجامعية جامعة الأزهر 2022-2023، يمكن للطلاب معرفة نتيجة القبول فور ظهورها، من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية، وإدخل الرقم القومي ورقم الجلوس ثم الرمز التأكيدي الموجود، أو الضغط مباشرة هنا.

المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية

وأتاحت جامعة الأزهر، مرحلة ثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية هذا العام، وأوضح الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة أن التسجيل متوفر إلكترونيًا لطلاب الثانوية الأزهرية المستجدين وطلاب «سنوات نقل/فرق نهائية» المتخلفين عن التقديم في المراحل السابقة، بالإضافة إلى طالبات كلية التربية الرياضية جميع الفرق.

وأشارت الجامعة إلى أنه بعد انتهاء عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومي والكلية واختيار المدينة)، يتوجه إلى أقرب فرع فوري لسداد مبلغ 60 جنيهًا عبر كود الخدمة (6450) مع مراعاة الضوابط الآتية، في أثناء التقديم:

- كتابة جميع البيانات من واقع بطاقة الرقم القومي (الاسم رباعي للطالب/ولي الأمر).

-التأكد من كتابة رقم الجلوس كتابة صحيحة للفرقة المنقول منها.

- كتابة المجموع من واقع الشهادة الثانوية الأزهرية.

وفي السياق نفسه، أعلنت جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم، كشوف المقبولين بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط.

وتهيب إدارة المدينة الجامعية للطالبات برئاسة الدكتورة عفاف عبد التواب مديرة المدينة، الالتزام بالجدول الذي سوف يعلن بعد كشوف المقبولين للتسكين، منعًا للزحام وتكدس الطالبات.