تعرف على تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)

أعلنت جامعة الأزهر، أمس الثلاثاء، نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية، فيما يتساءل الكثير من الطلاب حول نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين).

ويستعرض التقرير التالي تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، حيث جاء الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة العلمية (انتظام) عند 345.00 درجة، و335.0 درجة بنظام (انتساب).

تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)

الحد الأدنى للقبول بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، كما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين) للشعبة الأدبية، بنظام الانتظام عند 348.00 درجة، وعند 335.00 (انتساب).

جامعة الأزهر: زيادة عدد الطلاب بـ«الطب» و«الهندسة»

وكانت جامعة الأزهر، أعلنت أمس في مؤتمر صحفي، عن نتيجة التنسيق الخاص بطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث أكدت الجامعة كامل جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد عقب انتهاء فترة القبول بجميع كلياتها.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وجه بزيادة عدد الطلاب بقطاعي الطب والهندسة، لافتا إلى ارتفاع الحد الأدنى لكليات أصول الدين، ليصل إلى أكثر من 58%، بينما اللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون (69%).