نتيجة تحويلات جامعة الأزهر.. اعرف سبب تأخر إعلانها

أعلنت جامعة الأزهر، استمرار تسجيل رغبات التحويل من كلية إلى أخرى عبر موقع التنسيق حتى الآن، وهو ما أجل ظهور نتيجة تحويلات جامعة الأزهر.

نتيجة تحويلات جامعة الأزهر

وأشارت الجامعة إلى عدم إعلان نتيجة تحويلات جامعة الأزهر الآن؛ نظرا لاستمرار مكتب التنسيق الإلكتروني في استقبال طلبات التحويل للطلاب الراغبين؛ نظرا لكثرة الإقبال من قبل الطلاب على التحويل بين الكليات المختلفة وتعديل الرغبات.

وينتظر الكثيرون نتيجة تحويلات جامعة الأزهر، التي من المقرر لها وفقا لإعلان جامعة الأزهر أن تظهر خلال 48 ساعة من غلق باب التحويلات بين الكليات.

وأكدت جامعة الأزهر، في وقت سابق، أن عملية التسجيل متاحة بشكل كامل لجميع طلاب وطالبات الأزهر الذين لم يحالفهم الحظ في التسجيل بتنسيق المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى المناقشات التي تجريها جامعة الأزهر ومكتب التنسيق الإلكتروني لفتح باب التسجيل في تقليل الاغتراب بين الكليات الأزهرية 2022، وذلك يكون عقب انتهاء التحويلات وظهور النتيجة.

خطوات تعديل الرغبات

وعن خطوات تعديل الرغبات ومعرفة نتيجة تحويلات جامعة الأزهر، أوضحت الجامعة، أنه يمكن الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، والضغط على التحويل بين الكليات، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، وكتابة الرمز التأكيدي الظاهر على الموقع، ثم تظهر بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.

يذكر أنه جرى فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر 22 سبتمبر الجاري، ومستمر حتى الآن، ومن المنتظر إعلان نتائج التحويلات بين كليات الأزهر خلال الساعات القليلة المقبلة.