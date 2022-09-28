«البترول»: 5 اكتشافات غاز جديدة باحتياطي مؤكد 471 مليار قدم مكعب

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أنّ الوزارة نجحت في تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، وذلك بإجمالي احتياطيات نحو 317 مليار قدم مكعب غاز، إضافة إلى تأكيد احتياطيات تبلغ 471 مليار قدم مكعب بعد حفر البئر بشروش 3 في البحر المتوسط.

صناعة الغاز الطبيعي في مصر

وأكد وزير البترول، خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022، أنّ ما حققته صناعة الغاز الطبيعي في مصر من نتائج أعمال متميزة خلال العام المالي الماضي، ووصولها لمعدلات غير مسبوقة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر، يمثل حافزا كبيرا لبذل مزيد من الجهود لتعظيم موارد مصر وقدراتها من الغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى الخطة الطموحة التي يستعد قطاع البترول لتنفيذها خلال العامين الماليين المقبلين، والممثلة في تنفيذ برنامج حفر لـ31 بئرا استكشافيا للبحث عن الغاز الطبيعي، في نشاط غير مسبوق، ما يسهم بشكل كبير في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الاحتياطيات والإنتاج، إضافة إلى عمليات البحث السيزمي التي يتم تنفيذها باستخدام التكنولوجيات الحديثة، والتي تسهم في تحديد مكامن بترولية وغازية واعدة.

من جانبه، استعرض الدكتور مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أهم مؤشرات الأداء خلال العام، حيث بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي نحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميا، ومتوسط الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 6.1 مليار قدم مكعب يوميا.

وأشار إلى تنفيذ 14 مشروعا لتنمية حقول الغاز، إضافة إلى حفر 20 بئرا جديدا ووضعها جميعا على خريطة الإنتاج، بإجمالي إنتاج أولي يقدر بـ1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، و23.7 ألف برميل متكثفات يوميا، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 680 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالصادرات على مدار العام، ارتفعت كميتها بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وجرى تصدير 84 شحنة غاز طبيعي مسال من مصنعي إسالة الغاز بإدكو ودمياط.

موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

واستعرض الملا خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في ضوء الخطط والمبادرات القومية، موضحا أنّه بنهاية يونيو 2022 تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

ولفت وزير البترول، إلى أنّ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها علي مستوي الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2022، بلغ نحو 13.5 مليون وحدة سكنية منها نحو 1.15 مليون وحدة سكنية تم التوصيل لها خلال العام.

وأوضح أنّه خلال آخر 8 سنوات تم تحقيق طفرة كبيرة في توصيل الغاز للمنازل بتوصيله إلى 7.3 مليون وحدة سكنية، وهذا يفوق ما تم توصيله خلال 34 عاما منذ عام 1980، والذي بلغ 6.2 مليون وحدة سكنية.